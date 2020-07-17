Рабочие повредили сотню деревьев в центре Петрозаводска

При производстве работ по ремонту тротуара на улице Дзержинского в Петрозаводске рабочие повредили корни более ста деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты городской администрации считают, что эти повреждения не приведут к гибели растений. Однако, на некоторых деревьях также серьезно повреждена кора.

Нанесенный зеленому фонду города ущерб мэрия планирует взыскать с подрядчика. Будет возбуждено административное производство по факту порчи элементов озеленения.