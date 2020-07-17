17 июля 2020, 12:10
Рабочие повредили сотню деревьев в центре Петрозаводска
Мэрия намерена взыскать с подрядчика компенсацию за ущерб, нанесенный зеленому фонду карельской столицы
При производстве работ по ремонту тротуара на улице Дзержинского в Петрозаводске рабочие повредили корни более ста деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты городской администрации считают, что эти повреждения не приведут к гибели растений. Однако, на некоторых деревьях также серьезно повреждена кора.
Нанесенный зеленому фонду города ущерб мэрия планирует взыскать с подрядчика. Будет возбуждено административное производство по факту порчи элементов озеленения.