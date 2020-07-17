Жительница Костомукши сама перевела деньги интернет-мошенникам

16 июля в дежурную часть полиции Костомукши обратилась 28-летняя горожанка и сообщила, что у нее обманным путем похитили более 8 000 рублей.

Как выяснилось, заявительница разместила в интернете объявление о продаже детского стула для кормления. Некоторое время спустя, посредством мессенджера, с ней связалась девушка, которая сообщила, что живет в другом городе, поэтому хотела бы оформить курьерскую доставку. Также покупательница написала, что уже все оплатила и, чтобы получить деньги, продавцу необходимо заполнить анкету.

Женщина получила ссылку и ввела реквизиты своей карты. Операция не прошла, но собеседница посоветовала повторить ее еще раз. После этого с карты потерпевшей дважды списались денежные средства, а переписка на этом прекратилась.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение. Призываем граждан быть бдительными при совершении дистанционных сделок.