Юная вокалистка из Карелии стала лучшей на международном фестивале

Воспитанница музыкальной школы №1 им. Г. Синисало Лидия Ванаг продолжает побеждать в престижных фестивалях и конкурсах. Об успехах юного дарования из Карелии портал «Петрозаводск говорит» рассказывал не раз.

В этот раз девушка вошла в число лучших на международном фестивале «Секрет победы», который проходил в онлайн-формате.

Петрозаводчанка завоевала награды по нескольким направлениям. Дипломы Лаурета I степени она получила в номинациях «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал» и «Инструментальное исполнительство – саксофон», II степени – в номинации «Мировой хит в джазовой обработке», Гран-При – в номинации «Джазовый вокал + саксофон».

Кроме того петрозаводчанке вручили сертификат для участия в офлайн-конкурсе международного проекта «Дети XXI века» в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Несколько лет назад девушка вошла в число победителей заключительного этапа Международного вокального конкурса «Мы вместе». А в июне этого года петрозаводчанка стала лауреатом сразу двух международных вокальных конкурсов.

Фото: пресс-служба администрации города