Якубович раскрыл размер своей пенсии

Несменный ведущий популярного шоу на Первом канале «Поле Чудес» Леонид Якубович озвучил размер своей пенсии. Народный артист РФ получает в качестве пенсии 23 тысячи рублей, рассказал он в беседе с порталом «Телепрограмма», пишет «Лента.ру».

74-летний ведущий пока не тратит пенсионные накопления, поскольку продолжает трудиться. По его мнению, накопленные им средства в будущем могут пригодиться его семье.

По словам Якубовича, у него много вопросов к государству, так как ведущий не может понять, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет.

«Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?»

- задался вопросом Якубович.

Ранее о своей пенсии рассказали певец Юрий Лоза, знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, а также художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.