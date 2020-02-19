19 февраля 2020, 11:48
Общество

Якубович раскрыл размер своей пенсии

Ведущий шоу «Поле Чудес» не понял, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет

Несменный ведущий популярного шоу на Первом канале «Поле Чудес» Леонид Якубович озвучил размер своей пенсии. Народный артист РФ получает в качестве пенсии 23 тысячи рублей, рассказал он в беседе с порталом «Телепрограмма», пишет «Лента.ру».

74-летний ведущий пока не тратит пенсионные накопления, поскольку продолжает трудиться. По его мнению, накопленные им средства в будущем могут пригодиться его семье.

По словам Якубовича, у него много вопросов к государству, так как ведущий не может понять, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет.

«Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?»

- задался вопросом Якубович.

Ранее о своей пенсии рассказали певец Юрий Лоза, знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, а также художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

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Метки: 
пенсия
леонид якубович
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«Поле чудес»
трудовой стаж