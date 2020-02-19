19 февраля 2020, 11:26
Общество

В Питкярантском районе с 20 февраля будет запрещено выходить на лед

О запрете выхода и выезда на лед независимо от его толщины сообщили районные власти

С 20 февраля в Питкярантском районе независимо от толщины льда будет запрещено выходить и выезжать на лед на снегоходах промышленного и самодельного изготовления.

Соответствующее постановление администрация Питкярантского района было подписано 18 февраля.

В документе также рекомендовано начальнику районному МВД организовать профилактическую работу сотрудников ГИБДД с владельцами транспортных средств по предупреждению случаев выезда на лед. Руководителю Питкярантского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС по РК» рекомендовано организовать работу по предупреждению выхода граждан на лед в период его таяния.  

Напомним, специалисты также замерили толщину льда в Петрозаводской губе. Мониторинг показал, что структура ледового покрова на озере Логмозеро неоднородная, толщина льда от 2 до 5 см, есть промоины вдоль береговой линии. На Онежском озере ледовый покров от 1 до 10 см, вдоль береговой линии ледовый покров отсутствует.

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Питкярантский район
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