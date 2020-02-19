19 февраля 2020, 10:54
Общество

Дети в Луусалми скоро снова смогут посещать школу и детсад

Выделенные учебному заведению помещения отремонтировали и подготовили для работы

Школа и детский сад в Луусалми скоро начнут работать по новым адресам, сообщает 64parallel.ru со ссылкой на ИА "Республика". 

После того как в октябре 2019 года в поселке сгорела школа, было принято решение передать учебному заведению здание администрации, а детсад разместить в помещениях библиотеки и гримерки ДК. Детей временно перевели на домашнее обучение.

В переданных образовательной организации зданиях провели косметический ремонт, установили дополнительные окна и двери, заменили электрооборудование и пожарную сигнализацию. На ремонтные работы и закупку школьных принадлежностей из резервного фонда Карелии было выделено три миллиона рублей. Дополнительную поддержку оказали спонсоры.

Министерство образования Карелии сообщило, что  уже получено положительное заключение Госпожнадзора. Администрация Калевальского района и Луусалмского сельского поселения ведут работу по приведению помещений в соответствие с нормами СанПиН для получения положительного заключения Роспотребнадзора. После этого Министерство образования выдаст лицензию Луусалмской школе на ведение образовательной деятельности по новым адресам.

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