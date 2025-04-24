Выбор редакции: вход на Чертов стул по разрешению и смертельная авария

Для посещения Чертова стул теперь требуется разрешение на посещение.

Ночью в Петрозаводске погиб 20-летний парень. Те, кто был с ним в одном автомобиле, в больнице.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жесткого ДТП с автобусом в Петрозаводске.

Полтонны творога арестовали в сети популярных магазинов.

Картофель и лук сильно подорожали в Карелии.

Родители встали на защиту детского сада, они требуют от чиновников показать доказательства того, что учреждение непригодно для посещений.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.