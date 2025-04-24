24 апреля 2025, 22:00
Выбор редакции: вход на Чертов стул по разрешению и смертельная авария
Чем запомнился уходящий четверг
фото «Петрозаводск говорит»
Для посещения Чертова стул теперь требуется разрешение на посещение.
Ночью в Петрозаводске погиб 20-летний парень. Те, кто был с ним в одном автомобиле, в больнице.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жесткого ДТП с автобусом в Петрозаводске.
Полтонны творога арестовали в сети популярных магазинов.
Картофель и лук сильно подорожали в Карелии.
Родители встали на защиту детского сада, они требуют от чиновников показать доказательства того, что учреждение непригодно для посещений.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.