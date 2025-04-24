В Ленинградской области автомобиль врезался в состав

На станции Лужская в Ленинградской области грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд, столкнувшись с одним из вагонов тепловоза. Прокуратура проводит проверку, об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, когда заметил грузовой автомобиль. Однако это не помогло, и машина столкнулась с вагоном.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. Также отметили, что несмотря на инцидент, в движении поездов не было задержек. © «Петрозаводск говорит»