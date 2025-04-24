«Работа на долгие годы»: Глава Карелии рассказал о помощи бойцам CВО

Артур Парфенчиков в студии телеканала «Ника плюс» ответил на вопросы по одной из самых важных тем — помощи бойцам СВО и их семьям. Также Глава Карелии подробно рассказал, зачем поручил создать специальное управление для координации всех видов помощи участникам специальной военной операции. Отдельное место в беседе отвели размещению в Карелии армейского корпуса.

- Артур Олегович, какая помощь бойцам СВО и их семьям оказывается и будет оказываться в Карелии?

- Наша задача - помогать семьям бойцов СВО здесь, в тылу. Да, важно, конечно, и посылки на фронт, ребятам помогать. Я когда ездил туда, к ребятам, мы собирались, сидели у костра, обсуждали проблемы. Вы знаете, больше всего просьб таких, даже записки об этом писали: у меня там семья, надо помочь ребенку, трудоустроить жену, болеют родители. Все равно мысли бойца даже в самой тяжелой ситуации здесь, в его семье, в родной деревне, в поселке, в городе.

Нам работа предстоит длительная, на многие-многие годы и даже на десятилетия, давайте скажем прямо. Нужно будет заниматься и нашими вернувшимися бойцами, особенно теми, кто получил серьезные повреждения, их трудоустройством, сопровождением. Мы же будем работать с теми, кто будет иметь последствия тяжелых ранений, их нужно сопровождать долгое время.

Это дети наших военнослужащих, особенно тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг. Это тоже задача: нужно вырастить, нужно выучить - средняя школа, университет, дальше трудоустроить. Это всё должно быть теперь под пристальным вниманием государства. Должна оказываться помощь, это очень важно.

- В Карелии будет размещен армейский корпус. Какие изменения ожидаются в экономике и социальной сфере республики?

- Я бы не стал говорить о новой военной экономике. Экономика - она всегда едина. Но, действительно, в республику, по решению президента, возвращаются значительные военные силы. Мы понимаем, что уже достаточно давно присутствие армии в Карелии сократилось. А мы все-таки приграничная территория, сложные у нас соседи. Так уж, по большому счету, если посмотреть историю на сотни лет назад - наша граница редко когда была спокойной.

Армия - это крупный налогоплательщик, это новая инфраструктура, это импульс развития медицины, образования - не только основного, но и дополнительного, развития культурных учреждений. Это люди. Причем, это же не только сами военнослужащие - офицеры, контрактники - но и члены их семей. Это жены, это дети. Мы, кстати, ожидаем серьезный рост детского населения.

Это родители, это родственники. Многие уже офицеры - а мы разговариваем с командирами, которые здесь находятся и обустраиваются - сейчас желают попасть в Карелию, в наш северный регион, но в то же время комфортный по климату. Давайте прямо скажем: юг Карелии очень привлекательный, да и Петрозаводск тоже. Они хотят здесь не только служить, не только перевестись, но и здесь остаться жить после военной службы. А это уникальный человеческий потенциал.

- После вашего выступления с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания к вам на сцену поднялся ветеран СВО Александр Пожарский и рассказал о том, что ваша помощь фронту не ограничилась только гуманитарной миссией. Он сказал, что вы помогли поставить вооружение, в частности, минометы. И это позволило кардинально изменить ход событий на конкретном направлении. Можете чуть подробнее рассказать об этой истории?

- Выдал военную тайну, прямо скажем (смеется). Всякие случаи бывали. Я бы подробно не рассказывал. Это не совсем минометы, это запчасти для них. Действительно, минометы пришли в негодность, нужно было срочно вернуть их в строй. Мы нашли возможность изготовить эти детали, достаточно быстро и качественно, и доставить их бойцам. Минометы продолжили свой боевой путь. Это такой фрагмент, о котором даже уже и забылось, по-моему, два года назад было. Ребята помнят, как-то вот так всплыло.

Вы знаете, сложно утверждать, что важнее. Я когда заходил в землянки к нашим ребятам, у них у всех детские рисунки. Такое ощущение, что это важнее, чем минометы. Мне представляется, что там все важно.

Конечно, когда боец получает посылку, а там носочки, банка варенья и записка от какой-то бабушки из деревни: «Сынок, пусть тебя хранит Господь», то солдат это это все воспринимает со слезами.

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