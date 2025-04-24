Бастрыкин дал указание после ДТП с автобусом в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жесткого ДТП с автобусом в Петрозаводске, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает информационный центр СК.

Напомним, инцидент случился в карельской столице около полудня 23 апреля. 43-летний водитель автомобиля BMW не убедился в безопасности маневра и выехал на встречку, где произошло столкновение с маршрутным автобусом №5.

В результате ДТП пострадали девять человек, среди них один подросток. Несколько человек госпитализированы. © «Петрозаводск говорит»