24 апреля 2025, 14:31
Бастрыкин дал указание после ДТП с автобусом в Петрозаводске
Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента в карельской столице
Фото МЧС по РК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жесткого ДТП с автобусом в Петрозаводске, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает информационный центр СК.
Напомним, инцидент случился в карельской столице около полудня 23 апреля. 43-летний водитель автомобиля BMW не убедился в безопасности маневра и выехал на встречку, где произошло столкновение с маршрутным автобусом №5.
В результате ДТП пострадали девять человек, среди них один подросток. Несколько человек госпитализированы. © «Петрозаводск говорит»