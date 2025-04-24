Подозреваемого в краже ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска ищет мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже чужого имущества. Его личность пока не известна.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону: 8911 430 55 65. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»