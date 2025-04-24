Двадцать человек тушат вспыхнувший многоквартирный дом в Карелии

В Кондопоге горит четырехэтажный жилой дом на улице Заводской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карелии.

На месте в эти минуты работают шесть единиц техники и 20 спасателей. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составляет около 30 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали одного человека. Пострадавший был передан медикам скорой помощи.

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