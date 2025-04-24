24 апреля 2025, 13:01
Двадцать человек тушат вспыхнувший многоквартирный дом в Карелии
В Кондопоге полыхает четырехэтажное здание
Фото: freepik.com / Ilovehz
В Кондопоге горит четырехэтажный жилой дом на улице Заводской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карелии.
На месте в эти минуты работают шесть единиц техники и 20 спасателей. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составляет около 30 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали одного человека. Пострадавший был передан медикам скорой помощи.
Подробности будут уточняться. © «Петрозаводск говорит»