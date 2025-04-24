Гараж выгорел сегодня утром в Карелии

Сегодня в 10:07 на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре на улице Кирова в Сегеже. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по Карелии.

На место выехали две единицы техники и десять спасателей. Выяснилось, что полыхает гараж. Совместными усилиями с огнем удалось справиться.

В результате возгорания гараж серьезно пострадал. Специалистам удалось спасти снегоход, две лодки и другое имущество владельца строения. Причины пожара выясняются. © «Петрозаводск говорит»