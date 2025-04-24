24 апреля 2025, 12:06
«Тойоту» занесло прямо в лоб отечественной легковушки в Карелии
Три человека травмированы в аварии в Прионежском районе
фото Госавтоинспекция Карелии
На дороге Чална-Верховье-Шуя в аварии пострадали три человека, сообщили в дорожной полиции.
Дорожное происшествие произошло утром 23 апреля в Прионежском районе.
Как предварительно установили в ГАИ, автомобиль «Тойота» занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ.
В результате столкновения травмированы 74-летний и 22-летний водители и 22-летний пассажир иномарки. © «Петрозаводск говорит»