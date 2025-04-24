Для посещения Чертова стула теперь нужно получать разрешение

В минприроды Карелии подтвердили, что для посещения достопримечательности в Соломенном нужно спрашивать разрешения у Дирекции особо-охраняемых природных территорий (ООПТ).

9 апреля 2025 года было утверждено положение о памятнике природы. По нему разрешается «хозяйственная, рекреационная, туристская, спортивная деятельность юридических и физических лиц, иные мероприятия на территории памятника природы, не запрещенные положением». Но для пребывания на территории необходимо информирование Дирекции о количестве человек, времени и цели посещения, сообщили в карельском министерстве.

Заявки следует отправлять по электронной почте, а Дирекция рассмотрит их в течения дня.

«Дирекция ООПТ, с учетом повышения антропогенной нагрузки, особенно в весенне-летний период, во время пожароопасного сезона разработала положение, по которому требуется согласование. Случаев отказа посещений Урочища со стороны Дирекции не было»,

- прокомментировали в минприроды.

Непонятно, если человек спонтанно захочет провести время на природе в вечернее время. Например, полюбоваться красивым закатом, к слову, время таких малиновых закатов не за горами. В конце концов спонтанно пригласить на романтическое свидание. Как оперативно смогут одобрить эту заявку в Дирекции, если ее направят, скажем, после пяти вечера? Какие последствия грозят тому, кто решит погулять в этом местечке, не согласов свой визит или не дождавшись согласования? Кто будет контролировать выполнение положений о памятнике природы – охрана или система видеонаблюдения? Пока вопросов больше чем ответов.

В предыдущей заметке автор «Петрозаводск говорит» указал, что на Чертовом стуле активисты планировали провести в выходные субботник – уборку весеннего мусора. Это оказалось неточно.

Спортивно-экологический клуб «Пилигрим» не планировал субботник на Чертовом стуле, но хотел в частном порядке предложить гостям природного памятника собрать мусор по маршруту следования и так внести вклад в чистоту леса.