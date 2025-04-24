Активисты хотели убрать мусор на Чертовом стуле, но их не пускают

Известный в Карелии фотограф и активист Илья Тимин рассказал, что запланированный в выходные субботник в местечке Чертов стул не состоится из-за реакции и.о. начальника отдела экологического просвещения Дирекция ООПТ Татьяны Целиковой.

Петрозаводчанин рассказал, что это учреждение потребовало согласовать с ними не только акцию по уборке весеннего мусора, но и посещение природного памятника в Соломенном.

Целикова сослалась на постановление руководства Карелии, которое утвердило положение о памятнике природы «Чертов стул». Как пишет петрозаводчанин, представитель Дирекции ООПТ настаивает, что при любом посещении достопримечательности требуется согласование с Дирекцией, подчеркнув, что учреждение не запрещает, но просит согласовать.

В одиннадцатом пункте постановления указано, что хозяйственная, рекреационная, туристская, спортивная деятельность юридических и физических лиц, иные мероприятия на территории памятника природы, не запрещенные настоящим положением, допускаются по согласованию с государственным учреждением, осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями регионального значения.

Илья Тимин отметил, что так как у чиновников есть 30 дней на ответ, то активисты спортивно-экологического клуба «Пилигрим» могут не успеть согласовать свой визит на Чертов стул в сжатые сроки, поэтому решили отменить как субботник, так и запись видеоролика об этом месте. Активисты решили провести субботник в другом месте.

Также петрозаводчанин признался, что позиция представителя ООПТ вызвала у него недоумение. Фотограф надеется, что это какая-то вольная трактовка определенного сотрудника и попросил министра природных ресурсов Карелии прояснить ситуацию с посещением этого местечка, а конкретно объяснить, в каких случаях нужно согласовывать посещение Чертова стула гражданам, а в каких нет. © «Петрозаводск говорит»