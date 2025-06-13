Многодетный отец из Карелии погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Юрий Сурмин. Об этом сообщает администрация Паданского сельского поселения.

Военнослужащему было 50 лет. Он подписал контракт с Минобороны в декабре 2024 года, а уже в январе 2025 года погиб в ЛНР.

У Юрия Сурмина остались трое детей. Прощание с бойцом состоится 15 июня в селе Паданы. © «Петрозаводск говорит»