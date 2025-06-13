13 июня 2025, 13:23
Многодетный отец из Карелии погиб на СВО
В селе Паданы простятся с погибшим земляком
Фото: unsplash.com / Aryan Bhattarai, администрация Паданского сельского поселения
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Юрий Сурмин. Об этом сообщает администрация Паданского сельского поселения.
Военнослужащему было 50 лет. Он подписал контракт с Минобороны в декабре 2024 года, а уже в январе 2025 года погиб в ЛНР.
У Юрия Сурмина остались трое детей. Прощание с бойцом состоится 15 июня в селе Паданы. © «Петрозаводск говорит»