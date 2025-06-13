Катер с рыбаками сел на мель в Онежском озере

Вечером 12 июня в поисково-спасательную службу поступил сигнал о том, что около острова Южный Соколий в Онежском озере сел на мель катер с рыбаками. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На помощь попавшим в беду людям отправились сотрудники петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС.

В 5:30 утра 13 июня рыбаки, которых было четверо, были эвакуированы и доставлены на берег. © «Петрозаводск говорит»