Полтонны творога арестовали в магазинах «Светофор» в Карелии

В сети магазинов низких цен «Светофор» в Карелии в марте обнаружили творог из Иваново с бета-ситостерином и кампестерином, а также микробной трансглутаминазой.

Творог изготовили из сливок, которые были произведены в Удмуртии. Сливки произвели из нелогичного объема сырья: при производстве 55 тонн сливок использовали 124 кг сырья (молока и сливок).

Россельхознадзор арестовал произведенный ООО «Вознесенье» творог, под арест попало 505 кг продукта.

Ивановская прокуратура внесла представление производителю по фактам выявления молочной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Также возбуждено административное дело, а о нарушения сообщили и в налоговую. Поверка магазинов продолжается.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал об обнаруженных в магазинах сети продуктах с истекшим сроком годности и плесенью. © «Петрозаводск говорит»