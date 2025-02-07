Нарушения выявили в магазинах «Светофор» в Карелии

В семи из тринадцати магазинов «Светофор», расположенных в Петрозаводске, Сортавале и Костомукше, выявили серьезные нарушения. Об этом сегодня сообщили в Россельхознадзоре.

Среди нарушений – отсутствие маркировки или нанесение маркировки с нарушениями на животноводческой продукции, нарушение целостности упаковки, хранение продукции с истекшим сроком годности и признаками порчи, отсутствие термометров и несоблюдение температурного режима хранения.

Например, в Петрозаводске в одном из магазинов низких цен нашли вскрытую упаковку сосисок с плесенью; вскрытую и заклеенную скотчем упаковку имитации икры лососевых; молочную колбасу с истекшим сроком годности. В Костомукше в одном из магазинов сети нашли рыбу с признаками разморозки, окисления и желтым налетом.

Вопросы вызвало сливочное масло из Брянской области и творог из Ивановской области. Также нарушения выявили при мониторинге прослеживаемости сливочного масла двух других производителей, плавленого сыра.

Производителям, юридическому лицу и владельцу магазинов выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее стало известно, что налоговая приступила к ликвидации компании, которая управляет частью магазинов низких цен «Светофор» в СЗФО и Центральном федеральном округе. // фото «Петрозаводск говорит»