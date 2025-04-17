17 апреля 2025, 22:00
Выбор редакции: спасение кота, гибель рыбака, обновление лифтов
Вспоминаем события уходящего четверга, 17 апреля
фото: freepik
Домашний кот ушел в разведку и устроился на дереве, но вернуться почему-то уже не смог. Хозяйка устала наблюдать за «мучениями» животного и позвала на помощь.
Вокзал на время станет сценой. В преддверии Дня Победы прозвучат военные песни, также артисты готовят танцевальные номера.
Дыры латают на дорогах после зимы.
Первые 20 градусов взяты. В Ладве столбик термометра поднялся до плюс 20,5 градусов. То ли еще будет.
Сотни лифтов нуждаются в замене. До 2030 года на обновление лифтов нужно более двух миллиардов рублей.
Рыбалка в середине апреля стала последней для пожилого мужчины. Очевидцы не смогли ничем помочь, рыбак утонул.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.