17 апреля 2025, 22:00
Общество

Выбор редакции: спасение кота, гибель рыбака, обновление лифтов

Вспоминаем события уходящего четверга, 17 апреля
водоем
фото: freepik

Домашний кот ушел в разведку и устроился на дереве, но вернуться почему-то уже не смог. Хозяйка устала наблюдать за «мучениями» животного и позвала на помощь.

Вокзал на время станет сценой. В преддверии Дня Победы прозвучат военные песни, также артисты готовят танцевальные номера.

Дыры латают на дорогах после зимы.

Первые 20 градусов взяты. В Ладве столбик термометра поднялся до плюс 20,5 градусов. То ли еще будет.

Сотни лифтов нуждаются в замене. До 2030 года на обновление лифтов нужно более двух миллиардов рублей.

Рыбалка в середине апреля стала последней для пожилого мужчины. Очевидцы не смогли ничем помочь, рыбак утонул.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.

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