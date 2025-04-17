Странный мужчина хотел проверить качество воды

В дом № 8 по улице Коммунальной в Новой Вилге пришел мужчина, который представился сотрудником водоканала.

«Он хотел проверить качество воды в квартире. Мужчина не русский»,

— появился пост в сообществе «Новая Вилга/д.Половина. Доска объявлений»

Предусмотрительные подписчики позвонили в управляющую компанию «Водоканал», где им ответили, что никого не отправляли, значит, мужчина — мошенник.

В комментариях люди подтвердили, что этот же лжесотрудник приходил на Школьную улицу и предложил одной женщине установить фильтр на воду за 39 тысяч рублей.

Судя по комментариям, случай с мошенниками в Прионежском районе – не единичный. Пользователи соцсети припомнили, что в феврале этого года в деревне Вилга на улице Рохлина уже появлялись двое мужчин, предлагавшие местным жителям установить фильтры для воды.

Людей просят быть бдительными, не верить первому встречному, а в случае необходимости звонить по телефону 112. © «Петрозаводск говорит»