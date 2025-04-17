Эксперты развеяли миф о популярном способе похудеть

Специалисты отметили, что само по себе количество пройденных шагов за день не помогает снизить вес. Важен также темп ходьбы, чтобы сжечь лишний вес, этим делится "Газета.ru".

Десять тысяч шагов - не универсальное число, которое помогает похудеть всем. Эксперты советуют обратить внимание на интенсивность ежедневной ходьбы и повышать ее: тогда способ будет работать.

Однако также важно отметить, что сами по себе шаги не снижают вес. Эффективное похудение возможно в сочетании со сбалансированным питанием, тренировками и хорошим сном. © «Петрозаводск говорит»