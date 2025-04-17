«Скоро для меня все закончится. Это будет мое последнее плавание»,

Текст: Алина Гапеева

Перед отъездом на войну эссойльчанин Егор Терзи наспех чмокнул маму в макушку головы и выскочил на улицу. Танзиля отчетливо ощутила разливающееся тепло, которое перешло от головы в самое сердце. Это тепло она чувствует и сегодня.

Маленький мой

Танзиля Сабировна Капишевич сидела в одиночестве и рассматривала семейные фотографии на компьютере. На экране мелькали лица счастливых детей. Детей у Танзили было двенадцать: четверо кровных и восемь приемных. Она никого не выделяла – дарила материнское сердце всем одинаково. Ребятишки выросли, создали свои семьи и теперь часто навещают маму.

Компьютер загрузил очередное изображение. На женщину зелеными глазами смотрел худенький мальчуган с вьющейся, пышной шевелюрой. Серьезный взгляд придавал лицу выражение твердой решимости.

«Маленький мой!» – произнесла многодетная мама, и в ее груди защемило. Семейное счастье семьи Капишевич оборвала череда трагических событий. В их дом два раза постучалась смерть. Сначала были похороны мужа, а потом, 22 марта 2022 года, не стало Егора.

Двадцатичетырехлетний Егор Николаевич Терзи, гвардии старший матрос, погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Донбассе. Житель карельского поселка Эссойла с первых дней СВО оказался в зоне боевых действий. Он стал одним из первых, кого потеряла Карелия.

Танзилю Сабировну душили слезы, и говорить она не могла. Сослуживцы рассказали, что Егор погиб в результате осколочного ранения. Он находился рядом с БТРом, когда разорвался снаряд.

Даже сейчас в памяти матери свежи воспоминания о проводах сына.

Провожали Егора всей семьей, Танзиля с нежностью и беспокойством смотрела на него снизу вверх. Ее сыночек стал настоящим богатырем: почти два метра ростом и сорок пятый размер обуви. Мать до последнего не хотела и боялась отпускать возмужавшего парня в зону проведения специальной военной операции. И с гибелью сына так и не смирилась.

Будь моей мамой

Танзиля с мужем взяли Егорку на воспитание, когда ему исполнилось одиннадцать лет. В семье Капишевич мальчик появился неожиданно. Танзиля все еще помнит, как Егор скромно стоял в прихожей рядом с представителями органов опеки, потупив глаза. Лишь на несколько секунд Егор оторвал взгляд от пола и испытующе посмотрел на взрослых, особенно внимательно вглядываясь в хозяйку дома. От Танзили – невысокой женщины с выразительными темными глазами, сибирской татарки, веяло домашним уютом и нежностью. Она и правда объединила в себе все, чего ребенок до недавнего времени был лишен.

Родная мать Егора пила горькую, воспитание сына полностью переложила на плечи бабушки. Обиды на биологическую мать Егор не держал, он продолжал любить ее вопреки всему.

Но тепло Танзили исцелило душевные раны мальчика. Уже на следующий день после своего появления в семье Капишевич Егор попросил разрешения называть Танзилю мамой.

Женщина от удивления перестала месить тесто для балиша (татарское национальное блюдо). И, конечно, дала согласие. Для Танзили Сабировны и ее супруга Александра Николаевича все дети были родными и любимыми.

Маленькие радости

Егорка наспех накинул куртку и весело побежал в школу, которая находилась в двух шагах от дома. Октябрьское небо над Эссойлой разлилось яркой лазурью, под ногами шуршали листья, словно разноцветные фантики от конфет.

С начала учебного года шестиклассник успел пропустить целый месяц – ему приходилось усердно наверстывать упущенный материал. Новый ученик очень быстро влился в школьный коллектив – у него появилось много друзей и новых увлечений.

Егорка старался изо всех сил быть лучшим среди сверстников в баскетболе и футболе. Затем мальчик стал заниматься самбо.

Тренер Егора, Василий Александрович, сразу отметил, что мальчик не только развит физически, но терпелив и настойчив. Егор успешно выступал на соревнованиях, никому не уступая пальму первенства на борцовском ковре. Наставник отмечал, что во время поединков у мальчишки доброта сразу куда-то пропадала – взгляд становился колючим и решительным.

«Пусть соперники меня боятся!» — решительно заявлял юный самбист. Настрой мальчишки был настолько мощным, что все остальное отходило на второй план.

Егор был прирожденным лидером. Одноклассники стали прислушиваться к мнению новичка.

«Давайте будем пропускать девочек первыми в класс!» — однажды предложил Егор ребятам, когда те после звонка сломя головы ринулись за парты. Парни тут же согласились: мальчишкам показалось забавным попробовать себя в роли галантных кавалеров и наблюдать, как девочки проплывали мимо них, подобно фрейлинам ее величества.

Школьная жизнь Егора была наполнена суетой и маленькими радостями. Но он постоянно переживал из-за того, что учеба, несмотря на все старания, хромает на обе ноги.

«Ну, вот, опять двойка», — каждый раз качала укоризненно головой классный руководитель Егора Нина Андреевна, и ученик краснел до корней волос.

В какой-то момент Егор решил во что бы то ни стало окончить школу на «4» и «5». К окончанию девятого класса настойчивый паренек подтянул русский язык, геометрию, литературу и стал твердым «хорошистом».

Лето подкралось неожиданно, прозвенел последний школьный звонок. Классная «мама» Нина Андреевна стояла в окружении повзрослевших детей и принимала цветы. Егор Терзи был выше сверстников на целую голову. В планах Егора было поступление в речное училище в Петрозаводске.

Навстречу судьбе

В училище Егор не просто поступил, он стал одним из лучших курсантов по успеваемости, его портрет висел на Доске почета. При этом молодой человек всегда находил время на встречи с друзьями, на подработку и на учебу в автошколе.

На свою первую машину – подержанные «Жигули» – Егор накопил деньги сам. Старенькое авто нередко требовало ремонта: то глушитель прогорел, то развалился ступичный подшипник, или накрылась водяная помпа. Однажды Егор с другом Славиком до полуночи провозился в гараже, домой парни вернулись по уши в мазуте, а утром протестировали качество ремонта. Курсанты прогревали машину около общежития и широко улыбались от удовольствия — «ласточка» Егора вновь была на ходу. Правда, из глушителя «девяносто девятой» валил сизый дым.

«Ничего страшного. Холодный двигатель на холостых оборотах может кидать дым», — со знанием дела заверил друга Вячеслав.

Вдруг из облака газов, как джинн из бутылки, явилась начальница отделения и спросила:

«Вы почему не на занятиях? — внимание женщины переключилось на автомобиль. — Разве вы не видите, что у вас машина неисправна, она опасна не только для вас, но и для окружающих!» — вынесла заключение почтенная дама и исчезла так же быстро, как и появилась. Парни потом долго смеялись, вспоминая эту историю.

На четвертом курсе, в мае, к молодым морякам пришли представители военкомата, предлагая подписать контракт на воинскую службу. Идея стать военным показалась Егору притягательной. Так, после окончания училища житель Пряжинского района отправился служить в 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты.

Нехорошие предчувствия

Куда только ни заносила жизнь молодого морпеха. Сначала была командировка на Дальний Восток, затем Северный Кавказ, в Сирию, где морские пехотинцы участвовали в контртеррористических операциях. Но сильнее всего Егора тянуло в Калининград, где его ждала самая красивая, нежная и самая любимая девушка на свете Яна, с которой в декабре 2021 они сыграли свадьбу.



Влюбленные мечтали о большой семье, о поездке на Черное море с будущим ребенком, надеялись никогда не расставаться. Но судьба приготовила испытание.

После объявления президентом 24 февраля 2022 года начала спецоперации, бригада морской пехоты в числе первых была отправлена на Донбасс. По дороге из Севастополя Егор набрал номер Яны, чтобы сказать, как сильно ее любит и скучает:

«Скоро для меня все закончится. Это будет мое последнее плавание»,

— сказал он, морпех с позывным «Малой».

С фронта Малой уже не звонил. Молодую жену терзали страх и тревога за любимого. Сбылись худшие опасения, это оказалось «последнее плавание», Егор не вернулся.

О смерти супруга в Донецкой Народной Республике, в селе Павловка, женщина узнала от замполита части. От короткой фразы «погиб при исполнении воинского долга» мир Яны разлетелся на части. В ее животе тревожно толкал ножками ребенок, который так и не увидел отца. Морского пехотинца Егора Терзи похоронили с воинскими почестями на кладбище в Калининграде.

Любовь не умирает

В мае 2022 года ученики эссойльские школьники построились на торжественную линейку по случаю открытия Доски памяти, установленную в честь выпускника Эссойльской школы Егора Терзи. Танзиля Сабировна сдернула ткань с мемориала, на котором значилось: «Терзи Егор Николаевич пал смертью храбрых при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции».

Ярко светило солнце, как сквозь туман мать слышала слова выступающих о долге, самоотверженности и бесстрашии погибшего бойца, ее дорого мальчика.

«Дарить радость – это значит дарить людям любовь и счастье. А это не менее важно, чем иметь «5» по предмету, это так же необходимо, как бензин для автомобиля…»

— взволнованно говорила классный руководитель Нина Андреевна.

Когда-то Егор представил, как в случае его гибели появится доска памяти на стене школы рядом с именем воина-интернационалиста Олега Геннадьевича Николаева, погибшего в Афганистане. Так и произошло...

Весна вступила в свои права. Природа пробуждалась к новой жизни: распускались листья, пели птицы, а Танзилю Сабировну не покидало чувство, что ее макушка все еще теплая от последнего поцелуя сына, и сейчас этот поцелуй греет и разрывает материнское сердце.