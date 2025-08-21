В Петрозаводске открылся центр для реабилитации бывших заключенных

Первый центр пробации открылся в Петрозаводске. Это организация, которая оказывает помощь людям, вернувшимся из колонии. Филиал на улице Варламова стал четвертым в Карелии, который открыл центр социальной адаптации «Другой формат». Новое отделение рассчитано на 48 человек: мужчин и женщин.

Помещение для НКО выделила администрация карельской столицы. Раньше здесь размещалась таможенная служба. Активисты центра своими силами сделали ремонт, закупили мебель, установили необходимое оборудование, в том числе и видеонаблюдение. Корпус разделен на два крыла: административная часть и спальное общежитие. Здесь есть кухня, душевая комната, прачечная. Все, что нужно для того, чтобы начать новую жизнь.

Как это сделал Алексей, который приехал в Петрозаводск из Омска. Сначала он был реабилитантом. А сейчас уже является сотрудником центра и занимает должность дежурного. Признается, что «Другой формат» помог ему выжить. Подробнее о социальной значимости таких учреждений в нашем сюжете.