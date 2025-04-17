Пожилой рыбак утонул в Карелии

76-летний рыбак погиб сегодня в Карелии. В обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.

Утром 17 апреля пожилой мужчина вышел на рыбалку на Онежское озеро вблизи кондопожской деревни Янишполе. Тонкий лед треснул, рыбак оказался в ледяной воде. Помочь ему пытались очевидцы, которые в момент трагедии были на берегу. Мужчина 1949 года рождения не смог выбраться и утонул.

Следователи осмотрели место трагедии и назначили судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины гибели рыбака.

В Следкоме напомнили, что в Кондопожском районе выход на лед запрещен с 1 апреля. © «Петрозаводск говорит»