Участника шоу «Дом-2» убили в Москве

Тело участника российского реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина нашли в квартире в Москве. Его могли убить, на теле замечены следы ножевых ранений, ведется следствие, сообщает ИА «Регнум».

Предполагается, что 33-летний мужчина мог погибнуть в результате конфликта. Подозреваемый – его знакомый. Он сейчас в больнице с телесными повреждениями. Следователи ждут, когда медики разрешат провести допрос.

Лукин родился в Кемеровской области, известность приобрел благодаря шоу «Дом-2». Он также сотрудничал с другими федеральными телеканалами.