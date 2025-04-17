Пьяный мужчина с ножом напугал супругов-пенсионеров и их родственника

В Медвежьегорском районе люди пожаловались в полицию на мужчину с ножом, который повел себя агрессивно в подъезде дома. Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве и установили картину случившегося.

Супруги-пенсионеры с зятем ждали, когда им привезут мебель. Чтобы не мерзнуть на улице, они ждали у окна в подъезде. Одному из жильцов показалось, что кто-то шумит. 61-летний нетрезвый мужчина взял нож и вышел на лестничную клетку, где увидел трех человек. Сосед начал их оскорблять и угрожать, люди вышли на улицу и стали удерживать дверь, чтобы агрессивный мужчина не вышел следом. На шум вышел еще один жилец этого дома, ему удалось успокоить хулигана и проводить его в квартиру.

Расследование уголовного дела продолжается. Хулигану может грозить до семи лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»