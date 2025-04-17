17 апреля 2025, 13:04
Воздух прогрелся до 20 градусов впервые в этом году в Карелии
Настоящая летняя погода установилась на юге республики
Фото: freepik.com / Wirestock
Сегодня в Карелии впервые в этом году температура воздуха преодолела отметку в +20 градусов. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, в 12:40 на метеостанции в Ладве приборы зафиксировали температуру +20,5 градуса. В Пряже примерно такие же температуры.
Напомним, к выходным в погоде ожидаются серьезные перемены. Синоптики обещают снег в республике. © «Петрозаводск говорит»