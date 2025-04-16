16 апреля 2025, 15:46
Синоптики обещают снег в выходные
Менять зимнюю резину еще рановато, как и скидывать теплую одежду
фото © «Петрозаводск говорит»
Период почти летней погоды в Карелии подходит к концу. После резкого тепла столбики термометра поползут вниз, на улице ощутимо похолодает. Перемены ожидаются уже ближе к Пасхе.
В ближайшие выходные дожди перейдут в мокрый снег и снег, прогнозируют в гидрометцентре. Больше всего осадков выпадет на юге Карелии.
Температура в дневные часы установится в пределах от +3 до +8, а в последние пять дней апреля и вовсе будет в пределах до 0, +5 градусов, в отдельные дни ожидается отрицательная температура воздуха.
Синоптики считают, что менять зимнюю резину еще рано, как и скидывать теплую одежду. © «Петрозаводск говорит»