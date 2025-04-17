17 апреля 2025, 06:30
Очень теплую погоду обещают сегодня в Карелии
Ни дождь, ни снег, ни ветер не омрачат настроение жителям республики
фото © «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +14, +19, у водоемов местами +8, +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце днем +16;
В Медвежьегорске днем +14;
В Пудоже днем +18;
В Сегеже днем +15;
В Сортавале днем +11;
В Суоярви днем +17.
Ранее синоптики рассказали о переменах в погоде.