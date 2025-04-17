Очень теплую погоду обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +14, +19, у водоемов местами +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце днем +16;

В Медвежьегорске днем +14;

В Пудоже днем +18;

В Сегеже днем +15;

В Сортавале днем +11;

В Суоярви днем +17.

Ранее синоптики рассказали о переменах в погоде.