17 апреля 2025, 06:30
Погода

Очень теплую погоду обещают сегодня в Карелии

Ни дождь, ни снег, ни ветер не омрачат настроение жителям республики
цветы под снегом
фото © «Петрозаводск говорит»

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +14, +19, у водоемов местами +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце днем +16;

В Медвежьегорске днем +14;

В Пудоже днем +18;

В Сегеже днем +15;

В Сортавале днем +11;

В Суоярви днем +17. 

Ранее синоптики рассказали о переменах в погоде.

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