До плюс 19 градусов тепла обещают жителям Карелии в четверг

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +16, +18, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -3, +2, местами до +6, днем +14, +19, у водоемов местами +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +16;

В Кондопоге ночью +1, днем +16;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +14;

В Олонце ночью +4, днем +16;

В Пудоже ночью +1, днем +18;

В Сегеже ночью +1, днем +15;

В Сортавале ночью +1, днем +11;

В Суоярви ночью +1, днем +17.

Ранее синоптики рассказали о переменах в погоде. © «Петрозаводск говорит»