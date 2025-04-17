Песни военных лет прозвучат в концерте-спектакле «За Родину!»

22 апреля во Дворце искусств Кондопоги выступит ансамбль песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии (6+)

Патриотический концерт-спектакль «За Родину!», который представит ансамбль «Белогорье», посвящён людям, отстоявшим независимость родины в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто в настоящее время защищает рубежи России. В основу сюжета положена история о бойцах специальной военной операции, которые на новом витке истории повторяют воинские подвиги своих предков. В самом начале спектакля они задаются вопросом: «Хотят ли русские войны?», мысленным взором обращаясь к событиям Великой Отечественной войны. Ответом на этот вопрос становится семейная история прадедушки Василия и прабабушки Катерины одного из бойцов – история любви, прошедшей суровые испытания войны, побеждающей всем смертям назло.

В концерте-спектакле звучат легендарные песни времён Великой Отечественной войны и стихотворения поэтов-фронтовиков, а также яркие вокально-хореографические постановки и произведения, написанные современными композиторами. Танцевальные композиции включают в себя не только технические приёмы, интересную танцевальную лексику, но и актёрскую игру артистов балета, погружая зрителей то в атмосферу тревожных и печальных событий, то раззадоривая их залихватской военной пляской.

Исполнители: ансамбль песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии, художественный руководитель – Юлия Чернова, балетмейстер – Дмитрий Чуев, руководитель ансамбля народных инструментов – заслуженный работник культуры России Сергей Кужанов.

Концерт проходит в рамках федеральной программы «Мы – Россия», реализуемой ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России.

Начало в 18:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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