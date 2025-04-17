В мэрии перечислили улицы, которые охватит ямочный ремонт

В Петрозаводске приступили к ямочному ремонту. На Финском проезде срезают старый асфальт, новое покрытие постараются уложить к началу мая.

Также ямы будут латать на улице «Правды», на набережной Гюллинга, на перекрестке улиц Куйбышева и проспекта Карла Маркса, на подъездах к Пименовскому мосту; на улице Зайцева.

Локально асфальт будут восстанавливать на Елочном проезде, на перекрестке улицы Мелентьевой и набережной Варкауса, на улице Парфенова, на перекрестке улицы Станционная и проспекта Невского, в Ветеринарном переулке, Загородной улице, Ровио, Сортавальской улице, Сиреневой улице, проспекте Невского, улицах Гоголя, Антикайнена, Вольная и Красная.

В списке, представленном администрацией города, нет ни улицы Шотмана, ни Соломенского шоссе, ни участка за понтонным мостом в Соломенном, который тоже относится к городу, ни ряда других улиц, где асфальт не то, что смыло, он просто провалился.

В комментариях в соцсети чиновникам указали, что ремонта требует весь город и жесткого контроля, поскольку «на месяц не хватает ремонта».

Ранее мы сообщали, что начался ремонт Пименовского моста, что привело к пробкам. © «Петрозаводск говорит»