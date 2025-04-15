Многострадальный Пименовский мост в Петрозаводске опять ремонтируют, сообщает телеграм-канал «ПРОавто | Карелия». Сегодня днем работала тяжелая техника: срезали и вывозили старый асфальт. Проезд затруднен, из-за чего на прилегающих улицах в час пик скопились пробки.

«Однако грех жаловаться: водители уже пару лет наизусть учат ямы и выбоины, между которыми приходилось активно маневрировать. На это раз вроде взялись по уму: не ямки латают, а новое полотно будут укладывать. Надолго ли – другой вопрос»,

- пишет канал.

Срезали асфальт и на не менее многострадальном углу Гюллинга—Ригачина. Ямы здесь исправно возникают каждый год. Ближе к весне их кое-как замазали, но что толку… Сейчас, опять же, решили заменить весь опасный поворот.

Однако в ближайшее время, видимо, работы продолжатся, и водителям стоит по возможности избегать этих маршрутов, особенно в часы пиковой нагрузки. Иначе придется постоять… © «Петрозаводск говорит»