Мест для парковки в центре Петрозаводска станет еще меньше

В центре столицы Карелии изменится схема движения.

С 6 мая остановку и стоянку запретят на небольшом участке напротив гостиницы «Северная». Речь идет об участке от улицы Энгельса в районе пересечения с проспектом Ленина со стороны Центрального сквера. В мэрии надеются, что ограничение повысит безопасность пешеходов в этом месте.

Также остановку и стоянку запретят на участке проезда Станция Петрозаводск-Товарная в районе пересечения с Краснофлотской улицей со стороны Старовокзального сквера.

Ограничение в этом месте связывают с обеспечением беспрепятственного проезда общественного транспорта.

Водителей просят внимательно смотреть на дорожные знаки. © «Петрозаводск говорит»