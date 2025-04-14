14 апреля 2025, 15:28
Мест для парковки в центре Петрозаводска станет еще меньше
В мае еще на двух участках карельской столицы введут запрет для водителей
фото © «Петрозаводск говорит»
В центре столицы Карелии изменится схема движения.
С 6 мая остановку и стоянку запретят на небольшом участке напротив гостиницы «Северная». Речь идет об участке от улицы Энгельса в районе пересечения с проспектом Ленина со стороны Центрального сквера. В мэрии надеются, что ограничение повысит безопасность пешеходов в этом месте.
Также остановку и стоянку запретят на участке проезда Станция Петрозаводск-Товарная в районе пересечения с Краснофлотской улицей со стороны Старовокзального сквера.
Ограничение в этом месте связывают с обеспечением беспрепятственного проезда общественного транспорта.
Водителей просят внимательно смотреть на дорожные знаки. © «Петрозаводск говорит»