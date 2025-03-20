20 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: снос заброшек, наши в футболе, беспилотники на страже
Вместе вспоминаем события уходящего четверга, 20 марта
СК начал доследственную проверку по факту гибели человека на пожаре в Пудоже.
Для защиты лесов Карелии привлекут беспилотники. Почти сорок дронов уже поступило в регион.
В Петрозаводске продолжается снос аварийных зданий.
На базе двух поликлиник Петрозаводска проведут эксперимент по проверке женского здоровья.
Двое мужчин преградили дорогу эвакуатору и мешали увезти транспортное средство. На место прибыли стражи порядка. Тогда один мужчина набросился на полицейского.
33-летнего жителя Карелии убили в Петербурге.
Популярный продукт резко подешевел в Карелии.
Футболист из Кондопоги Юрий Горшков вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч против команды Гренады.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.