Выбор редакции: снос заброшек, наши в футболе, беспилотники на страже

СК начал доследственную проверку по факту гибели человека на пожаре в Пудоже.

Для защиты лесов Карелии привлекут беспилотники. Почти сорок дронов уже поступило в регион.

В Петрозаводске продолжается снос аварийных зданий.

На базе двух поликлиник Петрозаводска проведут эксперимент по проверке женского здоровья.

Двое мужчин преградили дорогу эвакуатору и мешали увезти транспортное средство. На место прибыли стражи порядка. Тогда один мужчина набросился на полицейского.

33-летнего жителя Карелии убили в Петербурге.

Популярный продукт резко подешевел в Карелии.

Футболист из Кондопоги Юрий Горшков вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч против команды Гренады.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.