Популярный продукт резко подешевел в Карелии

В Карелиястате раскрыли информацию об изменении цен на популярные продукты за неделю с 11 по 17 марта. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции подешевели огурцы (16,9%), морковь (2,9%), яблоки, лук (1,6%). В то же время подорожали картофель (5,8%), помидоры (3,8%), капуста (3,5%).

Из числа других товаров снизились цены на сыры, курицу, вареную колбасу и вермишель (1,4 - 3,8%). В то же время стали дороже чай, хлеб, полукопченая колбаса и баранина (1,2 - 7,6%).

Специалисты ведут мониторинг за ценами в трех городах республики - в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске.