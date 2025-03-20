20 марта 2025, 11:25
Чек-ап для женщин начнут проводить в Петрозаводске в тестовом режиме
Эксперимент по проверке здоровья женщин запускают на базе двух поликлиник
фото: freepik.com
На базе двух поликлиник Петрозаводска проведут эксперимент по проверке женского здоровья. Об этом сообщил руководитель минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Пилотный проект будет проходить с 22 марта в поликлинике №1 и №4 и только по субботам. Продлится эксперимент два месяца, а принимать смогут по пять женщин в возрасте от 18 до 48. Но в будущем обещают число пациентов увеличить.
В рамках чек-апа женщин примет терапевт и гинеколог, будут назначены анализы, УЗИ, ЭКГ, флюорография, маммография, а также измерение внутриглазного давления. При необходимости врач направит пациентку на более глубокое обследование.
Записывают на женский чекап по единому трехзначному номеру на две недели вперед.