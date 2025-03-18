Врачи спасли маленькую девочку с семечком в бронхах

В Петропавловске-Камчатском годовалая малышка случайно вдохнула семечку, она попала в бронхи и вызвала воспаление в легких. Ребенка осмотрели медики, было решено транспортировать санавиацией в другой регион для оказания помощи.

Малышку экстренно прооперировали врачи Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича в Хабаровске.

Операция прошла успешно. Как отметили в больнице, операция была технически сложной из-за особенностей расположения семечки в нижнедолевом бронхе, диаметр которого не превышает 3-4 мм, а также из-за развившегося отека и воспаления слизистой. На следующий день после операции ребенок стал чувствовать себя удовлетворительно.