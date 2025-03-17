Грипп за неделю уложил в постель более 40 жителей Карелии

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Карелии за неделю с 10 по 16 марта.

Уровень заболеваемости не превышает эпидпорог. За прошедшую неделю было зарегистрировано 42 случая гриппа.

В Карелии циркулируют в настоящее время вирусы сезонного коронавируса, риновирусы, гриппа В, парагриппа, СOVID-19. За одиннадцатую неделю нового года в Карелии зарегистрировано 9 случаев коронавируса и 5418 случаев ОРВИ и гриппа.

Из-за высокой заболеваемости на карантин отправлены 27 классов в 18 школах и пять групп в пяти детских садиках.