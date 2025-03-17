17 марта 2025, 15:11
Грипп за неделю уложил в постель более 40 жителей Карелии
Более 20 классов в 18 школах республики ушли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом
фото: freepik.com
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Карелии за неделю с 10 по 16 марта.
Уровень заболеваемости не превышает эпидпорог. За прошедшую неделю было зарегистрировано 42 случая гриппа.
В Карелии циркулируют в настоящее время вирусы сезонного коронавируса, риновирусы, гриппа В, парагриппа, СOVID-19. За одиннадцатую неделю нового года в Карелии зарегистрировано 9 случаев коронавируса и 5418 случаев ОРВИ и гриппа.
Из-за высокой заболеваемости на карантин отправлены 27 классов в 18 школах и пять групп в пяти детских садиках.