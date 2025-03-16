Россиянам назвали полезную для кишечника специю

С метеоризмом, вздутием и запорами могут помочь семена черного кунжута. Специя богата аминокислотами, и как и семена льна, участвует в моторике кишечника, сообщает РИА Новости.

Черный кунжут предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, урчания и помогает справиться с запорами. Продукт рекомендуют включить в рацион пожилых людей и тех, кто мало двигается.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о пользе редиса. Продукт снижает уровень холестерина и уменьшает риск развития диабета.