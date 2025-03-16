Россияне рискуют столкнуться с синдромом «мертвых ягодиц»

Сидячий образ жизни может привести к синдрому «мертвых ягодиц». Специалисты рассказали, как можно избежать этой неприятности.

Тендинопатия или синдром «мертвых ягодиц» возникает при сидячем образе жизни, из-за длительных поездок на машине и при неправильном выполнении спортивных упражнений, передает «Лента.ру».

Мышцы ягодиц становятся пассивными, перестают как должно функционировать. Вся нагрузка ложится на ноги и спину, в итоге это приводит к болям в пояснице, бедрам, коленям, икроножным мышцам.

Сон в позе «эмбриона» тоже снижает упругость ягодичных мышц, поскольку они долго находятся в растянутом положении.

Изменения осанки, наклон таза вперед, судороги в ногах, боли в подколенных сухожилиях указывают на амнезию мышц ягодиц. Мышцы пресса слабеют, мышцы-сгибатели бедра становятся жестче.

Для профилактики синдрома рекомендуют выполнять ряд физических упражнений. В частности, подъем таза, наклоны, приседания и отведения ног в сторону. Также можно выполнять ягодичный мостик, боковую планку и выпады.