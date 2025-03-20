Беспилотники задействуют в борьбе с лесными пожарами в Карелии

Для защиты лесов Карелии привлекут беспилотники, произведенные в Петербурге. Почти сорок БПЛА поступили в республику, сообщается в официальных источниках. Технику отправят в округа и районы.

Их будут использовать для обнаружения пожаров в лесах, что особенно важно в труднодоступных местах. Техника поможет определить площадь возгорания, направление распространения огня, наличие водоемов поблизости.

Дальность полета дронов – пять километров. Чтобы управляться с техникой, примерно 50 лесничих, сотрудников Центра охраны лесов прошли обучение.

Планируется, что к 2030 году в распоряжении карельской лесоохраны будет уже 155 беспилотников.