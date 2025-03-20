Жителя Карелии убили в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге убит 33-летний житель Карелии. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, преступление было совершено недалеко от площади Восстания. Тело мужчины было найдено на парковке. Инцидент случился вечером 19 марта. Нашего погибшего земляка нашли с колото-резаным ранением груди.

По подозрению в убийстве жителя Карелии был задержан 45-летний житель Санкт-Петербурга. Его взяли в девятиэтажке на Светлановском проспекте. Ранее мужчина был осужден за грабеж.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется следствие.