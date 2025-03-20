Еще двое петрозаводчан попались в телефонную ловушку аферистов

23-летний петрозаводчанин заработал финансовые проблемы после общения по телефону с незнакомцами. Ему предложили продлить договор услуг связи, назвав поступивший на телефон код.

Молодой человек озвучил цифры, после чего на него посыпались звонки. Ему стали говорить, что аферисты получили доступ к счету в банке и теперь оформят кредиты на него. Чтобы этому помешать, его убедили в необходимости самому взять 715 тысяч в кредит и перевести деньги на другой счет. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Другое дело завели после обращения 52-летней жительницы столицы Карели. Ее развел лжеспециалист Центробанка. Незнакомец внушил горожанке, что с ее банковского счета могут якобы списаться деньги. Поддавшись на слова, женщина перевела 67 тысяч на другой счет.