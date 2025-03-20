20 марта 2025, 21:25
Выход на лед стал опасным
Власти Сегежского округа ввели запрет на выход на лед водоемов
Фото pixabay.com/sejeenn
Администрация уведомила местных жителей и гостей Сегежского округа, что на водных объектах в весенний период лед становится непрочным.
«В период таяния льда и разрушения ледового покрова в весенний период в целях недопущения гибели и обеспечения безопасности людей запрещен выход и выезд на лед водных объектов Сегежского муниципального округа»,
— предупреждают местные власти.
С 21 марта 2025 года будут действовать ограничения на реках Сегежа, Пезега, Онигма, Онда, на Ондском водохранилище и Гирюламбине, а с 7 апреля нельзя будет выходить на озеро Выг и другие водоемы Сегежского муниципального округа.
Выход на лед в весенний период может привести к трагическим последствиям, поскольку это небезопасно. Берегите себя и своих близких!