Выход на лед стал опасным

Администрация уведомила местных жителей и гостей Сегежского округа, что на водных объектах в весенний период лед становится непрочным.

«В период таяния льда и разрушения ледового покрова в весенний период в целях недопущения гибели и обеспечения безопасности людей запрещен выход и выезд на лед водных объектов Сегежского муниципального округа»,

— предупреждают местные власти.

С 21 марта 2025 года будут действовать ограничения на реках Сегежа, Пезега, Онигма, Онда, на Ондском водохранилище и Гирюламбине, а с 7 апреля нельзя будет выходить на озеро Выг и другие водоемы Сегежского муниципального округа.

Выход на лед в весенний период может привести к трагическим последствиям, поскольку это небезопасно. Берегите себя и своих близких!