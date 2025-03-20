20 марта 2025, 11:17
Происшествия

Неадекватный водитель набросился на сотрудника полиции в Петрозаводске

Сотрудники дорожной полиции пресекли противоправные действия мужчины в карельской столице
Фото: freepik.com

В Петрозаводске 18 марта в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин преградили дорогу эвакуатору и мешают ему увезти транспортное средство, которое должно было быть увезено за нарушение правил остановки и стоянки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На место прибыли стражи порядка. После этого 46-летний мужчина начал вести себя грубо и неадекватно. Он ударил и толкнул сотрудника полиции. Злоумышленника скрутили и заковали в наручники. После этого задержанный пожаловался на полученные в результате задержания травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Юридическую оценку действиям горожанина дадут следственные органы.

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Метки: 
Петрозаводск
МВД
Полиция
эвакуатор
применение насилия
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