Неадекватный водитель набросился на сотрудника полиции в Петрозаводске

В Петрозаводске 18 марта в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин преградили дорогу эвакуатору и мешают ему увезти транспортное средство, которое должно было быть увезено за нарушение правил остановки и стоянки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На место прибыли стражи порядка. После этого 46-летний мужчина начал вести себя грубо и неадекватно. Он ударил и толкнул сотрудника полиции. Злоумышленника скрутили и заковали в наручники. После этого задержанный пожаловался на полученные в результате задержания травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Юридическую оценку действиям горожанина дадут следственные органы.