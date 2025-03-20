20 марта 2025, 11:08
В городской травмпункт стало обращаться больше пострадавших
Люди ломают руки и ноги и обращются за помощью
фото: freepik.com/ rawpixel.com
В травмпункте Петрозаводска зафиксировали больше обращений, чем в прошлом году.
С начала года и по данным на 19 марта в травмпункт на улице Антикайнена обратились около 3500 человек. В прошлом году с 1 января по 31 марта в учреждение за помощью обратились 3437 пациентов. Отмечается рост количества обратившихся.
Самые распространенные травмы у пострадавших - переломы лучезапястных суставов, лодыжек и голени.
На днях петрозаводчане жаловались на сильный гололед на тротуарах. Пешеходная инфраструктура превратилась в каток на улице Правды и Древлянке.