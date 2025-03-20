20 марта 2025, 14:50
Следком заинтересовался гибелью человека на пожаре в Карелии
Следователи выясняют причины гибели человека на пожаре в Пудоже
Фото СК
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели человека на пожаре в Пудоже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, трагедия произошла вечером 19 марта в многоквартирном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из комнат. На пепелище пожарные нашли тело мужчины. По данным СК, ему было 39 лет.
Для установления точной причины возгорания и причины смерти человека следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.